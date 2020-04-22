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Как устроить пикник дома: ключевые советы от алкогольного бренда Др.Житник

Как устроить пикник дома: ключевые советы от алкогольного бренда Др.Житник

Киев  •  УНН

 • 25118 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Карантин - не повод откладывать долгожданный весенний пикник на следующий год. По желанию его можно устроить и в домашних условиях. Как организовать настоящий пикник "в четырех стенах", - советует украинский водочный бренд Др. Житник, передает УНН со ссылкой на страницу бренда в Facebook.

Создайте настроение

Для тематического пикника нужно приобрести одноразовую посуду - пластмассовые ложки, вилки, стаканчики и тарелки. Стол можно украсить скатертью в красно-белую полоску - некий традиционный американский стиль, советует Др.Житник.

Простое и вкусное меню

Мясо для пикника готовят на гриле.

"Если дома есть гриль - запеките на нем курицу. Или любой другой вид мяса, который вашей семье по вкусу. Если гриля нет - мясо можно запечь в духовке. Или пожарить на сковородке", - предлагает бренд.

С мясом хорошо "зайдет" картофель фри.

Нет фритюрницы - не беда: возьмите кастрюлю, налейте в нее подсолнечное масло, и жарьте картошку, предварительно нарезанную соломкой, до готовности.

В дополнение - соусы, ваш любимый салат, блюда к праздничному пикнику готовы, говорит Др.Житник.

Летний напиток с тоником

Чтобы приготовить летний напиток, понадобятся такие ингредиенты:

∙ Газированная вода - 150 мл

∙ Лимон - 1 шт.

∙ Лайм - 1 шт.

∙ Клубника - 4-5 ягод

∙ Мята - несколько листочков

∙ Сироп любой - 1 ст. л.

∙ 50 мл. водки (18+)

Рецепт приготовления коктейля прост: нужно положить в блендер ломтики лимона и лайма.

"Добавьте клубнику и все перемешайте. Полученную смесь положите в стакан и добавьте сироп", - советует бренд.

После этого нужно измельчить мяту в блендере - и добавить ее в напиток.

Дополните коктейль газированной водой и добавьте лед. Это - прекрасный освежающий напиток для ваших детей.

"Относительно взрослых - их не стоит лишать летнего напитка", - убежден Др. Житник.

"Добавьте в полученную смесь 50 мл. водки Др. Житник!

Не скучайте, проводите карантин с пользой и создавайте эмоции!" - говорится в советах бренда.

Как писал УНН, украинцы предпочитают алкоголь отечественных брендов.

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