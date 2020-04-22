Как устроить пикник дома: ключевые советы от алкогольного бренда Др.Житник

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Карантин - не повод откладывать долгожданный весенний пикник на следующий год. По желанию его можно устроить и в домашних условиях. Как организовать настоящий пикник "в четырех стенах", - советует украинский водочный бренд Др. Житник, передает УНН со ссылкой на страницу бренда в Facebook.