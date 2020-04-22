Как устроить пикник дома: ключевые советы от алкогольного бренда Др.Житник
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Карантин - не повод откладывать долгожданный весенний пикник на следующий год. По желанию его можно устроить и в домашних условиях. Как организовать настоящий пикник "в четырех стенах", - советует украинский водочный бренд Др. Житник, передает УНН со ссылкой на страницу бренда в Facebook.
Создайте настроение
Для тематического пикника нужно приобрести одноразовую посуду - пластмассовые ложки, вилки, стаканчики и тарелки. Стол можно украсить скатертью в красно-белую полоску - некий традиционный американский стиль, советует Др.Житник.
Простое и вкусное меню
Мясо для пикника готовят на гриле.
"Если дома есть гриль - запеките на нем курицу. Или любой другой вид мяса, который вашей семье по вкусу. Если гриля нет - мясо можно запечь в духовке. Или пожарить на сковородке", - предлагает бренд.
С мясом хорошо "зайдет" картофель фри.
Нет фритюрницы - не беда: возьмите кастрюлю, налейте в нее подсолнечное масло, и жарьте картошку, предварительно нарезанную соломкой, до готовности.
В дополнение - соусы, ваш любимый салат, блюда к праздничному пикнику готовы, говорит Др.Житник.
Летний напиток с тоником
Чтобы приготовить летний напиток, понадобятся такие ингредиенты:
∙ Газированная вода - 150 мл
∙ Лимон - 1 шт.
∙ Лайм - 1 шт.
∙ Клубника - 4-5 ягод
∙ Мята - несколько листочков
∙ Сироп любой - 1 ст. л.
∙ 50 мл. водки (18+)
Рецепт приготовления коктейля прост: нужно положить в блендер ломтики лимона и лайма.
"Добавьте клубнику и все перемешайте. Полученную смесь положите в стакан и добавьте сироп", - советует бренд.
После этого нужно измельчить мяту в блендере - и добавить ее в напиток.
Дополните коктейль газированной водой и добавьте лед. Это - прекрасный освежающий напиток для ваших детей.
"Относительно взрослых - их не стоит лишать летнего напитка", - убежден Др. Житник.
"Добавьте в полученную смесь 50 мл. водки Др. Житник!
Не скучайте, проводите карантин с пользой и создавайте эмоции!" - говорится в советах бренда.
Как писал УНН, украинцы предпочитают алкоголь отечественных брендов.