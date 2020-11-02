Україна наростила добовий відбір газу з ПСГ до 21 млн куб. м

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 31 жовтня зменшився до 28,297 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ “Оператор ГТС України”.

За останніми даними, за звітну добу в ПСГ України газ не закачувався.

З ПСГ України протягом доби 31 жовтня відібрано 21,74 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 31 жовтня вказано, що в Україну зі Словаччини надійшло 9,07 млн куб. м газу, з Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна перейшла з закачки на відбір газу з ПСГ з 21 жовтня.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, на осінь цього року ціни на газ для населення почали знову зростати - зокрема, у листопаді ціна зросте на 30-35% у порівнянні з місяцем раніше.

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