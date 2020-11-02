Украина нарастила суточный отбор газа из ПХГ до 21 млн куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 31 октября уменьшился до 28,297 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Из ПХГ Украины в течение суток 31 октября отобрано 21,74 млн куб. м газа.
При этом в данных за 31 октября указано, что в Украину из Словакии поступило 9,07 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, Украина перешла с закачки на отбор газа из ПХГ с 21 октября.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, на осень этого года цены на газ для населения начали снова расти - в частности, в ноябре цена вырастет на 30-35% по сравнению с месяцем ранее.