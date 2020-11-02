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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 31977 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 55058 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 91773 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 114339 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92077 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99344 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102981 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Украина нарастила суточный отбор газа из ПХГ до 21 млн куб. м

Украина нарастила суточный отбор газа из ПХГ до 21 млн куб. м

Киев  •  УНН

 • 11634 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 31 октября уменьшился до 28,297 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Из ПХГ Украины в течение суток 31 октября отобрано 21,74 млн куб. м газа.

При этом в данных за 31 октября указано, что в Украину из Словакии поступило 9,07 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина перешла с закачки на отбор газа из ПХГ с 21 октября.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, на осень этого года цены на газ для населения начали снова расти - в частности, в ноябре цена вырастет на 30-35% по сравнению с месяцем ранее.

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