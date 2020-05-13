Україна наприкінці травня планує відправити рейс для евакуації громадян із Відня

“Громадяни, які хотіли б вилетіти з Відня у Київ... Наразі очікуємо літак МАУ десь 22-25 травня. Це дуже орієнтовно...", - написав Щерба.

Він зазначив, що була ймовірність вильоту 15 травня, однак, вона не здійснилась.

“Щодо вартості квитка - це має бути рішення МАУ. Сподіваємося на доступну ціну. Підкреслюю: йдеться про евакуаційний рейс, а не про регулярний. Рейси, на які зараз продаються квитки онлайн - це регулярні. Не покладайте на них великих надій. На жаль, імовірність відновлення регулярного сполучення зараз (поки Україна не пройшла пік пандемії) мала. Я не радив би купляти квитки тільки тому, що вони є онлайн. Дочекайтеся моєї об'яви - і тоді купуйте”, - додав Олександр Щерба.

Нагадаємо, до України повернулися близько 300 осіб з Амстердама та Афін.