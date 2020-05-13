До України повернулися близько 300 осіб з Амстердама та Афін - ДПСУ

"Минулої доби аеропорт "Бориспіль" прийняв два авіарейси – з Амстердама та Афін. Всього прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 287 громадян, які прибули цими літаками", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Усі без винятку пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

Як повідомлялося в УНН, раніше у міжнародному аеропорту "Бориспіль" оформили евакуаційні рейси з ОАЕ та Вірменії — повернулися ще понад 300 людей.