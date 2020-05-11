Евакуаційними рейсами з ОАЕ та Вірменії повернулися ще 300 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У міжнародному аеропорту “Бориспіль” оформили евакуаційні рейси з ОАЕ та Вірменії — повернулися ще понад 300 людей. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДПСУ.
“Минулої доби — 10 травня — евакуаційними рейсами з ОАЕ та Вірменії прибуло більш як 300 пасажирів”, — вказали у відомстві.
Під час оформлення авіарейсів з Шарджі та Єревана прикордонники, як повідомляється, здійснили температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я пасажирів. “Осіб з підвищеною температурою тіла чи скаргами на самопочуття серед прибулих на виявили”, — додали у ДПСУ.
Для проходження карантину пасажири цих рейсів обрали самоізоляцію з допомогою додатку “Дій вдома”. Під час паспортного контролю охоронці кордону також перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку.
“Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд менш як 15,4 тисячі громадян”, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 15 648 випадків COVID-19, з них 408 летальних.