Эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении вернулись еще 300 украинцев

"За прошедшие сутки - 10 мая - эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыло более 300 пассажиров", - указали в ведомстве.

При оформлении авиарейсов из Шарджи и Еревана пограничники, как сообщается, совершили температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья пассажиров. "Лиц с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прибывших не выявили", - добавили в ГПСУ.

Для прохождения карантина пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома". Во время паспортного контроля пограничники также проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение.

"Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд и выезд меньше 15,4 тысячи граждан", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Украине зафиксировано 15 648 случаев COVID-19, из них 408 летальных.