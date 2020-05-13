В Украину вернулись около 300 человек из Амстердама и Афин - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. За прошедшие сутки в "Борисполь" прибыли авиарейсы из Амстердама и Афин, которыми вернули около 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял два авиарейса - из Амстердама и Афин. Всего пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 287 граждан, прибывших этими самолетами", - говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.
Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.
Как сообщалось в УНН, ранее в международном аэропорту "Борисполь" оформили эвакуационные рейсы из ОАЭ и Армении - вернулись еще более 300 человек.