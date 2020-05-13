В Украину вернулись около 300 человек из Амстердама и Афин - ГПСУ

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял два авиарейса - из Амстердама и Афин. Всего пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 287 граждан, прибывших этими самолетами", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Как сообщалось в УНН, ранее в международном аэропорту "Борисполь" оформили эвакуационные рейсы из ОАЭ и Армении - вернулись еще более 300 человек.