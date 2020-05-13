Украина в конце мая планирует отправить рейс для эвакуации граждан из Вены
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Ориентировочно 22-25 мая из Вены в Киев осуществят эвакуационный рейс для украинских граждан. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.
"Граждане, которые хотели бы вылететь из Вены в Киев ... Сейчас ожидаем самолет МАУ где-то 22-25 мая. Это очень ориентировочно ...", - написал Щерба.
Он отметил, что была вероятность вылета 15 мая, однако, она не осуществилась.
"О стоимости билета - это должно быть решение МАУ. Надеемся на доступную цену. Подчеркиваю: речь идет о эвакуационном рейсе, а не о регулярном. Рейсы, на которые сейчас продаются билеты онлайн - это регулярные. Не возлагайте на них большие надежды. К сожалению, вероятность восстановления регулярного сообщения сейчас (пока Украина не прошла пик пандемии) мала. Я не советовал бы покупать билеты только потому, что они онлайн. Дождитесь моего объявления - и тогда покупайте", - добавил Александр Щерба.
Напомним, в Украину вернулись около 300 человек из Амстердама и Афин.