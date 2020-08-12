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Україна направила Росії ноту протесту через незаконні навчання в окупованому Криму

Україна направила Росії ноту протесту через незаконні навчання в окупованому Криму

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту російському зовнішньополітичному відомству у зв’язку з проведенням Чорноморським флотом РФ незаконних військових навчань на територіях тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Про це йдеться у коментарі МЗС України, передає УНН.

"Міністерство закордонних справ України вважає проведення незаконних навчань Чорноморського флоту Російської Федерації, які розпочалися 10 серпня 2020 року на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь черговим свідченням неприкритої зневаги Російської Федерації до норм і принципів міжнародного права, у тому числі, Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також чинного законодавства України", - наголосили у МЗС.

Дипломати підкреслили, що організація цих навчань є "наочною ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в Азово-Чорноморському регіоні, що загрожує регіональній та європейській безпеці".

"Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією її "військової міці", а також дії, спрямовані на подальшу мілітаризацію тимчасово окупованих нею територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Російська Федерація має невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України. Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, за даними РНБО, російська окупаційна влада підготувала в анексованому Криму свої військові штаби і мобілізаційну базу, які можуть бути використані в "активній фазі бойових дій".

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