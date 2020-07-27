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Росія має в окупованому Криму підготовлені військові штаби і мобілізаційну базу - РНБО

Росія має в окупованому Криму підготовлені військові штаби і мобілізаційну базу - РНБО

Київ • УНН

 • 15565 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Російська окупаційна влада підготувала в анексованому Криму свої військові штаби і мобілізаційну базу, які можуть бути використані в "активній фазі бойових дій". Про це заявив в інтерв’ю "Крим.Реалії" заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос, передає УНН.

"Коли штаби і мобілізаційна база підготовлені, а вони вже підготовлені в Криму, цей потенціал під виглядом резервістів може прибути спочатку на навчання, а навчання може перейти в активну фазу бойових дій, це відбувається дуже швидко. Сьогодні вранці це ще навчання, а завтра вранці це вже що – початок агресії", – заявив Кривонос.

За його словами, Україна готова до будь-яких загроз.

"Всі загрози, які можуть існувати, вони давно вже опрацьовані Генеральним штабом, і постійно переглядаються ці питання. І ці плани існують. І наші війська також проходять навчання і підготовку з протидії", – сказав Кривонос.

Кривонос вважає, що Росія може почати нову фазу агресії проти України у будь-який момент і з будь-якої ділянки кордону, в тому числі і з анексованого Криму.

Нагадаємо, у США запізно усвідомили, що Росія справді має намір захопити Крим.

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