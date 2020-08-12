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4 марта, 15:53 • 87743 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 102676 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 127961 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107976 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128244 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102222 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104076 просмотра

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Украина направила России ноту протеста из-за незаконных учений в оккупированном Крыму

Украина направила России ноту протеста из-за незаконных учений в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 15413 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с проведением Черноморским флотом РФ незаконных военных учений на территориях временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь. Об этом говорится в комментарии МИДа Украины, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота Российской Федерации, которые начались 10 августа 2020 года на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерации с нормами и принципами международного права, в том числе, Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующего законодательства Украины", - отметили в МИДе.

Дипломаты подчеркнули, что организация этих учений является "наглядной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в Азово-Черноморском регионе, угрожает региональной и европейской безопасности".

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действий, направленных на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь. Российская Федерация должна немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", - отметили в министерстве.

Напомним, по данным СНБО, российская оккупационная власть подготовила в аннексированном Крыму свои военные штабы и мобилизационную базу, которые могут быть использованы в "активной фазе боевых действий".

Украинские Национальные Новости

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