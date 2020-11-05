Україна направила ноту ОБСЄ через обстріл бойовиків на Донбасі та поранення військового

“Сьогодні, вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17, отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань”, — зазначили в пресслужбі.

За даними української делегації, бійцю було надано кваліфіковану медичну допомогу, стан бійця задовільний.

“За допомогою координаційного механізму українською стороною СЦКК було встановлено режим тиші та направлено письмову ноту до СММ ОБСЄ. Українська делегація зазначає: ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями”, — йдеться в повідомлені пресслужби.

Нагадаємо, на Донбасі за середу, 4 листопада, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.