Украина направила ноту ОБСЕ из-за обстрела боевиков на Донбассе и ранения военного

"Сегодня, днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17, получил ранение военнослужащий одного из наших соединений", - отметили в пресс-службе.

По данным украинской делегации, бойцу была оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное.

"С помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлено письменную ноту в СММ ОБСЕ. Украинская делегация отмечает: ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении прессслужбы.

Напомним, на Донбассе за среду, 4 ноября, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.