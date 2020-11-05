Украина направила ноту ОБСЕ из-за обстрела боевиков на Донбассе и ранения военного

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Сегодня на Донбассе в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17, получил ранения украинский военнослужащий, после чего украинской стороной было направлено письменную ноту в СММ ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, передает УНН.

"Сегодня, днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17, получил ранение военнослужащий одного из наших соединений", - отметили в пресс-службе.

По данным украинской делегации, бойцу была оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное.

"С помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлено письменную ноту в СММ ОБСЕ. Украинская делегация отмечает: ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении прессслужбы.

Напомним, на Донбассе за среду, 4 ноября, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

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