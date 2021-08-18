Україна направила до Гааги нові матеріали про незаконне переміщення кримських в'язнів до РФ

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду у Гаазі направлено інформаційне повідомлення щодо доказів вчинення воєнного злочину в контексті незаконного переміщення ув'язнених з тимчасово окупованого Криму до відділених районів РФ. Про це повідомив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Прокуратура АР Крим та міста Севастополя поінформувала, що направила це повідомлення спільно з Українською Гельсінською спілкою прав людини та Регіональним центром прав людини.

Цитата:

“З приводу сьогоднішнього повідомлення. Дане повідомлення, направлене до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, є логічним продовженням тих двох інформаційних повідомлень, які скеровувалися у 2016 та 2017 роках на відповідно цю ж тему. Попереднє повідомлення стосувалися 189 в’язнів, які були переміщені з території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на територію РФ”, — розповів Поночовний.

Деталі

За його словами, в інформаційному повідомленні, яке містить докази вчинення воєнного злочину в контексті незаконного переміщення ув’язнених з Криму до відділених районів РФ, було встановлено ще додатково 275 нових жертв такого переміщення.

“Ці дані здобуваються в ході здійснення досудового розслідування за відповідним фактом, кримінальне провадження розслідується за ст. 438 ККУ — це порушення законів та звичаїв війни”, — додав Поночовний.

Прокурор також зазначив, що розслідування цього кримінального провадження стосується двох категорій.

“Жертв збройного конфлікту, таких, як незаконно переміщених на територію РФ. Це громадяни України, які були засудженні на окупованій території та переміщені на територію РФ для відбування покарання. А також громадяни України, які були затримані, перебувають у місцях несвободи на території окупованого півострова, але в подальшому незаконно переміщаються на територію РФ з метою подальшого кримінального переслідування”, — розповів він.

За його словами, під час досудового розслідування цього кримінального провадження загалом встановлено 464 громадян України, що відбувають покарання на території Російської Федерації.

Доповнення

Омбудсмен Людмила Денісова у квітні розповідала, що РФ переслідує з політичних мотивів 133 громадян України. 114 із них перебувають в незаконному ув’язненні, з них: 15 – на території тимчасово окупованого Криму, 99 – в Російській Федерації. 78 – громадяни України кримськотатарської національності.

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