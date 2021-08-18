Украина направила в Гаагу новые материалы о незаконном перемещении крымских заключенных в РФ

Прокуратура АР Крым и города Севастополя сообщила, что направила это сообщение совместно с Украинским Хельсинским союзом прав человека и Региональным центром прав человека.

Цитата:

"По поводу сегодняшнего сообщения. Данное сообщение, направленное в Офис прокурора Международного уголовного суда, является логическим продолжением этих двух информационных сообщений, которые направлялись в 2016 и 2017 годах по соотвественно этой же теме. Предыдущее сообщения касались 189 заключенных, которые были перемещены с территории Автономной Республики Крым и города Севастополя на территорию РФ", - рассказал Поночовный.

Детали

По его словам, в информационном сообщении, что содержит доказательства совершения военного преступления в контексте незаконного перемещения заключенных из Крыма в отделенные районы РФ, было установлено еще дополнительно 275 новых жертв такого перемещения.

"Эти данные добываются в ходе осуществления досудебного расследования по соответствующему факту, уголовное производство расследуется по ст. 438 УКУ - нарушение законов и обычаев войны", - добавил Поночовный.

Прокурор также отметил, что расследование этого уголовного производства касается двух категорий.

"Жертв вооруженного конфликта, таких, как незаконно перемещенных на территорию РФ. Это граждане Украины, которые были осуждены на оккупированной территории и перемещены на территорию РФ для отбывания наказания. А также граждане Украины, которые были задержаны, находятся в местах несвободы на территории оккупированного полуострова, но в дальнейшем незаконно перемещаются на территорию РФ с целью дальнейшего уголовного преследования", - рассказал он.

По его словам, во время досудебного расследования этого уголовного производства в целом установлено 464 граждан Украины, отбывающих наказание на территории Российской Федерации.

Дополнение

Омбудсмен Людмила Денисова в апреле рассказывала, что РФ преследует по политическим мотивам 133 граждан Украины. 114 из них находятся в незаконном заключении, из них: 15 - на территории временно оккупированного Крыма, 99 - в Российской Федерации. 78 - граждане Украины крымскотатарской национальности.