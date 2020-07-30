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Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків ПВК Вагнера, затриманих у Білорусі - ОП

Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків ПВК Вагнера, затриманих у Білорусі - ОП

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Українська сторона звернеться до Республіки Білорусь із клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, яких підозрюють у військових злочинах на території Донбасу, з дотриманням усіх передбачених процедур. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передає УНН.

В Офісі відзначили, що білоруська влада оприлюднила список із 33 осіб, яких затримали в Республіці Білорусь 29 липня 2020 року.

"Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів.

Уся світова спільнота вкрай негативно ставиться до злочинів проти миру та безпеки людства, тому дії вказаних осіб мають бути ретельно та належним чином розслідувані, а винні – покарані", - зазначено у повідомленні.

В Офісі також додали, що наразі тривають консультації з білоруською стороною.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України виступає за екстрадицію до України бойовиків ПВК “Вагнер”, затриманих у Мінську.

Нагадаємо, білоруське агентство БелТА 29 липня повідомило, що вночі під Мінськом затримали 32 найманців ПВК “Вагнера”. Ще один боєць був затриманий на півдні країни. Агентство вказувало, що у них було російське громадянство. Пізніше інформацію підтвердили у КДБ Білорусі. Як відзначало БелТА, “бойовики хотіли дестабілізувати виборчу кампанію”. Всього для цих цілей в країну перекинули близько 200 осіб.

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії “Вагнера” є у списку сайту “Миротворець”. Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.

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