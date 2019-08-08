Україна накопичила у ПСГ 16,32 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 6 серпня збільшився до 16,321 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 77,67 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому в даних за 6 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,31 млн куб. м, з Угорщини - 19,37 млн куб. м, з Польщі блакитне паливо не надходило.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 52%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її зменшували. Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" у серпні знизити ціну на газ для населення до 4640 грн за тис. куб. м.