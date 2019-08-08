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Украина накопила в ПХГ 16,32 млрд куб. м газа

Украина накопила в ПХГ 16,32 млрд куб. м газа

Киев  •  УНН

 • 8139 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 августа увеличился до 16,321 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 77,67 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины газ в течение отчетных суток не отбирался.

При этом в данных за 6 августа указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 42,31 млн куб. м, из Венгрии - 19,37 млн куб. м, из Польши голубое топливо не поступало.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 52%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее уменьшали. Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения до 4640 грн за тыс. куб. м.

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