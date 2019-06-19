Україна накопичила у ПСГ 12,64 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 17 червня збільшився до 12,643 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 62,29 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому в даних за 17 червня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 35,84 млн куб. м, з Угорщини - 14,41 млн куб. м, з Польщі - 4,37 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 40%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, "Нафтогаз" попередив про небезпеку недобору запасів газу на зиму.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Уряд та "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення з травня поточного року - до 8247 грн за тис. куб. м. "Нафтогаз" знизив ціну газу для постачальників газу населенню у червні на 7,3% - до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.