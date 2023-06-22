Україна на конференції у Лондоні презентувала систему DREAM для прозорості проектів відновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Дані проєктів відновлення в Україні стали публічно доступними в цифровій екосистемі управління відновленням – Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management (DREAM). Під час конференції Ukraine Recovery Conference (URC 2023) в Лондоні відбулася презентація її публічного модуля, повідомили у четвер у Мінвідновлення, пише УНН.
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«Прозоре, підзвітне та ефективне відновлення України неможливе без використання цифрових інструментів і систем. Завдяки екосистемі DREAM наші міжнародні партнери зможуть обирати проєкти для фінансування та відстежувати їхню реалізацію на всіх етапах. Принцип «всі бачать все» дозволяє нам будувати довіру до процесів відновлення, а також підсилювати спроможність громад і регіонів», – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Деталі
DREAM – це державна електронна екосистема, яка забезпечить єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів відбудови. Вона збиратиме всі дані по проєктах в режимі онлайн, відображатиме ці дані у вигляді зручних таблиць, графіків та діаграм, та забезпечить публікацію відкритих даних відповідно до глобального стандарту Open Contracting Data Standard.
Публічний модуль екосистеми доступний та дозволяє переглядати дані по проєктах в розрізі секторів, громад та регіонів. Окрім того, в DREAM стали доступні дані по інвестиційних проєктах і проєктах державно-приватного партнерства.
Наразі публічна інформація в DREAM - англійською мовою, українська версія даних буде презентована в липні 2023 року.
З листопада 2022 року екосистема працює в пілотному режимі, і за цей час представники громад і регіонів, центральних органів влади вже внесли понад 6000 проєктів і проєктних ідей. Повний функціонал екосистеми DREAM, як очікується, стане доступним в березні 2024 року.
Нагадаємо
Уряд України з міжнародними партнерами розробляє план швидкого відновлення України.