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Україна на конференції у Лондоні презентувала систему DREAM для прозорості проектів відновлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Дані проєктів відновлення в Україні стали публічно доступними в цифровій екосистемі управління відновленням – Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management (DREAM). Під час конференції Ukraine Recovery Conference (URC 2023) в Лондоні відбулася презентація її публічного модуля, повідомили у четвер у Мінвідновлення, пише УНН.

Україна на конференції у Лондоні презентувала систему DREAM для прозорості проектів відновлення

Цитата

«Прозоре, підзвітне та ефективне відновлення України неможливе без використання цифрових інструментів і систем. Завдяки екосистемі DREAM наші міжнародні партнери зможуть обирати проєкти для фінансування та відстежувати їхню реалізацію на всіх етапах. Принцип «всі бачать все» дозволяє нам будувати довіру до процесів відновлення, а також підсилювати спроможність громад і регіонів», – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Деталі

DREAM – це державна електронна екосистема, яка забезпечить єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів відбудови. Вона збиратиме всі дані по проєктах в режимі онлайн, відображатиме ці дані у вигляді зручних таблиць, графіків та діаграм, та забезпечить публікацію відкритих даних відповідно до глобального стандарту Open Contracting Data Standard.

Публічний модуль екосистеми доступний та дозволяє переглядати дані по проєктах в розрізі секторів, громад та регіонів. Окрім того, в DREAM стали доступні дані по інвестиційних проєктах і проєктах державно-приватного партнерства.

Наразі публічна інформація в DREAM - англійською мовою, українська версія даних буде презентована в липні 2023 року.

З листопада 2022 року екосистема працює в пілотному режимі, і за цей час представники громад і регіонів, центральних органів влади вже внесли понад 6000 проєктів і проєктних ідей. Повний функціонал екосистеми DREAM, як очікується, стане доступним в березні 2024 року.

Нагадаємо

Уряд України з міжнародними партнерами розробляє план швидкого відновлення України.

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