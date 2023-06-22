Украина на конференции в Лондоне представила систему DREAM для прозрачности проектов восстановления

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 36812 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 82672 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 85088 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 212072 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 113678 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 109738 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 327859 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81640 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 133267 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170236 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.1м/с
62%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 252326 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 138920 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 94404 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 74816 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 39714 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 212034 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 253496 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 327814 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 323604 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 372704 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 40549 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 75647 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 95244 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 139734 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 72560 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Украина на конференции в Лондоне представила систему DREAM для прозрачности проектов восстановления

Киев • УНН

 • 776732 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Данные проектов восстановления в Украине стали публично доступными в цифровой экосистеме управления восстановлением – Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management (DREAM). Во время конференции Ukraine Recovery Conference (URC 2023) в Лондоне состоялась презентация ее публичного модуля, сообщили в четверг в Минвосстановления, пишет УНН.

Украина на конференции в Лондоне представила систему DREAM для прозрачности проектов восстановления

Цитата

«Прозрачное, подотчетное и эффективное восстановление Украины невозможно без использования цифровых инструментов и систем. Благодаря экосистеме DREAM наши международные партнеры смогут выбирать проекты для финансирования и отслеживать их реализацию на всех этапах. Принцип «все видят все» позволяет нам строить доверие к процессам восстановления, а также усиливать способность громад и регионов», – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Детали

DREAM – это государственная электронная экосистема, которая обеспечит единый цифровой маршрут для всех проектов восстановления. Она будет собирать все данные по проектам в режиме онлайн, отображать эти данные в виде удобных таблиц, графиков и диаграмм, и обеспечит публикацию открытых данных в соответствии с глобальным стандартом Open Contracting Data Standard.

Публичный модуль экосистемы доступен и позволяет просматривать данные по проектам в разрезе секторов, громад и регионов. Кроме того, в DREAM стали доступны данные по инвестиционным проектам и проектам государственно-частного партнерства.

Сейчас публичная информация в DREAM - на английском языке, украинская версия данных будет представлена в июле 2023 года.

С ноября 2022 года экосистема работает в пилотном режиме, и за это время представители громад и регионов, центральных органов власти уже внесли более 6000 проектов и проектных идей. Полный функционал экосистемы DREAM, как ожидается, станет доступным в марте 2024 года.

Напомним

Правительство Украины с международными партнерами разрабатывает план быстрого восстановления Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономика
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77