Украина на конференции в Лондоне представила систему DREAM для прозрачности проектов восстановления

Цитата

«Прозрачное, подотчетное и эффективное восстановление Украины невозможно без использования цифровых инструментов и систем. Благодаря экосистеме DREAM наши международные партнеры смогут выбирать проекты для финансирования и отслеживать их реализацию на всех этапах. Принцип «все видят все» позволяет нам строить доверие к процессам восстановления, а также усиливать способность громад и регионов», – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Детали

DREAM – это государственная электронная экосистема, которая обеспечит единый цифровой маршрут для всех проектов восстановления. Она будет собирать все данные по проектам в режиме онлайн, отображать эти данные в виде удобных таблиц, графиков и диаграмм, и обеспечит публикацию открытых данных в соответствии с глобальным стандартом Open Contracting Data Standard.

Публичный модуль экосистемы доступен и позволяет просматривать данные по проектам в разрезе секторов, громад и регионов. Кроме того, в DREAM стали доступны данные по инвестиционным проектам и проектам государственно-частного партнерства.

Сейчас публичная информация в DREAM - на английском языке, украинская версия данных будет представлена в июле 2023 года.

С ноября 2022 года экосистема работает в пилотном режиме, и за это время представители громад и регионов, центральных органов власти уже внесли более 6000 проектов и проектных идей. Полный функционал экосистемы DREAM, как ожидается, станет доступным в марте 2024 года.

Напомним

Правительство Украины с международными партнерами разрабатывает план быстрого восстановления Украины.