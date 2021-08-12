Україна на фінальному етапі узгодження з ЄС СOVID-сертифікатів

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"Минулого тижня COVID-сертифікати в "Дії" успішно пройшли технічне оцінювання з боку ЄС... Розпочався останній етап під'єднання України до системи COVID-сертифікатів ЄС", - повідомили у МОЗ.

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Як зазначили у міністерстві, представники Євросоюзу високо оцінили строки реалізації, точність та відповідність українських COVID-сертифікатів специфікаціям ЄС.

Наступний етап - під’єднання України до продуктової інфраструктури COVID-сертифікатів ЄС, спільного середовища для всіх країн, що запускають власні COVID-сертифікати та забезпечують їх взаємовизнання.

Це паралельний крок із головною подією — політичною частиною взаємовизнання, а саме ухвалення Єврокомісією так званого “equivalency decision”, тобто визнання українських COVID-сертифікатів такими, що можуть бути використані під час подорожей.

Також Україна здійснює процес взаємовизнання з Ізраїлем, у межах чого надає консультаційну допомогу технічній команді Ізраїлю по напрацюванню із досвіду інтеграції з ЄС.

COVID-паспорти в ЄС

17 березня Єврокомісія представила проект "коронавірусного" цифрового зеленого сертифікату, який впровадили у липні. Документи отримають не лише ті, хто щеплений від коронавірусу, але й ті, хто перехворіли. Діяти такі сертифікати, як очікується, будуть тільки до офіційного завершення пандемії. У Єврокомісії заявили, що розглядають можливість визнання сертифікатів, виданих за межами ЄС, і документів про щеплення вакцинами, застосування яких у Євросоюзі не дозволено. При цьому Європарламент вимагав, щоб ЄС ввів COVID-сертифікати максимум на один рік.

20 травня Рада ЄС схвалила дозволити в’їзд до Євросоюзу вакцинованим туристам.

А вже 15 липня ЄС офіційно схвалив дозвіл на в'їзд туристам з України.

Україна запустила власний COVID-сертифікат також у липні.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров’я раніше виступала за обережний підхід до питання про введення для міжнародних поїздок паспортів імунізації проти коронавірусу.