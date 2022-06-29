"Україна може зупинити війну за одну добу": у РНБО пояснили, навіщо рф вдається до таких маніпуляційних заяв
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. В Центрі протидії дезінформації, що працює при РНБО, розповіли про основний наратив, що сьогодні просувають російські ЗМІ. Повідомлення несуть в собі елементи маніпуляції, спрямовані здебільшого на населення, яке живе в безпосередній близькості до зони активних боїв, а в Кремлі намагаються посіяти сумнів і недовіру до керівництва України, передає УНН.
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"На думку окупантів, люди, які перебувають під постійними обстрілами, готові піти на будь-які умови, або тільки зупинити війну. Провокаційні заяви, що саме Україна може зупинити війну за одну добу, можуть посіяти сумнів і недовіру до керівництва нашої держави", - ідеться в повідомленні.
Деталі
У Центрі наголошують, що війну розпочала російська федерація, поставити крапку в кровопролитному вторгненні може лише російська верхівка.
"Завершити війну можуть у москві в будь-який момент, відводом своїх військових і зупинкою обстрілів на території України!" - резюмують у відомстві.
Доповнення
Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували.
Депутат Європарламенту від Іспанії Мануель Пінеда просуває наратив, що від війни в Україні виграють США та НАТО, а рф не відчуває на собі вплив санкцій. Він з трибуни Європарламенту неодноразово заявляв, що "події в Україні" - це "провокація" з боку США та НАТО, які хочуть "змінити світовий лад, оскільки втрачають свій вплив".