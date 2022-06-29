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"Украина может остановить войну за сутки": в СНБО объяснили, зачем рф прибегает к таким манипуляционным заявлениям

Киев • УНН

 • 136697 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Центре противодействия дезинформации, работающем при СНБО, рассказали об основном нарративе, который сегодня продвигают российские СМИ. Сообщения несут в себе элементы манипуляции, направленные в основном на население, живущее в непосредственной близости от зоны активных боев, а в Кремле пытаются посеять сомнение и недоверие к руководству Украины, передает УНН.

Цитата

"По мнению оккупантов, люди, находящиеся под постоянными обстрелами, готовы пойти на любые условия, или только остановить войну. Провокационные заявления, что именно Украина может остановить войну за сутки, могут посеять сомнение и недоверие к руководству нашего государства", - говорится в сообщении.

Детали 

В Центре подчеркивают, что войну начала русская федерация, поставить точку в кровопролитном вторжении может только российская верхушка.

"Завершить войну могут в москве в любой момент, отводом своих военных и остановкой обстрелов на территории Украины!" – резюмируют в ведомстве.

Дополнение 

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали.

Депутат Европарламента от Испании Мануэль Пинеда продвигает нарратив, что от войны в Украине выиграют США и НАТО, а РФ не испытывает на себе влияние санкций. Он с трибуны Европарламента неоднократно заявлял, что "события в Украине" - это "провокация" со стороны США и НАТО, которые хотят "изменить мировой порядок, поскольку теряют свое влияние".

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