Україна може вийти з мінського процесу, якщо не виконає формулу Штайнмайєра - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання про ухвалення закону про особливий статус Донбасу все одно повстане, бо 31 грудня 2019 року закінчується термін дії нинішнього закону. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
“31 грудня закінчиться закон про особливий статус Донбасу і треба буде вирішувати, чи ми приймаємо новий закон про особливий статус Донбасу, чи ми не приймаємо. Якщо ми приймаємо, тоді ми імплементуємо формулу Штайнмаєра” - якщо ми ведемо до мирного врегулювання, користуючись мінським процесом”, - пояснив Зеленський.
Президент додав, якщо Україна не імплементує формулу Штайнмаєра, то може залишитися без підтримки інших країн у вирішенні питання Донбасу.
“Якщо ми це не будемо робити, і не будемо приймати новий закон про особливий статус, і не будемо імплементувати формулу Штайнмаєра, і не будемо йти по кроках мінського процесу, то ми будемо виходити з мінського процесу. Це автоматично - якщо ви це не робите, то ви виходите. Це моє враження, що може статися саме так. І тоді це ще один крок до того, щоби “та сторона” сказала, що Україна сама не хоче виконувати те, що вона підписала. І тоді ми можемо з вами залишитись один на один з Російською Федерацією”, - пояснив Зеленський.
Нагадаємо, політичний директор МЗС України Олексій Макеєв під час виступу на круглому столі розповів про те, що формула Штайнмайєра є лише частиною питання з урегулювання ситуації на Донбасі, та про “червоні лінії”, які влада не перетне.