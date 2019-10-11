Україна може вийти з мінського процесу, якщо не виконає формулу Штайнмайєра - Президент

“31 грудня закінчиться закон про особливий статус Донбасу і треба буде вирішувати, чи ми приймаємо новий закон про особливий статус Донбасу, чи ми не приймаємо. Якщо ми приймаємо, тоді ми імплементуємо формулу Штайнмаєра” - якщо ми ведемо до мирного врегулювання, користуючись мінським процесом”, - пояснив Зеленський.

Президент додав, якщо Україна не імплементує формулу Штайнмаєра, то може залишитися без підтримки інших країн у вирішенні питання Донбасу.

“Якщо ми це не будемо робити, і не будемо приймати новий закон про особливий статус, і не будемо імплементувати формулу Штайнмаєра, і не будемо йти по кроках мінського процесу, то ми будемо виходити з мінського процесу. Це автоматично - якщо ви це не робите, то ви виходите. Це моє враження, що може статися саме так. І тоді це ще один крок до того, щоби “та сторона” сказала, що Україна сама не хоче виконувати те, що вона підписала. І тоді ми можемо з вами залишитись один на один з Російською Федерацією”, - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, політичний директор МЗС України Олексій Макеєв під час виступу на круглому столі розповів про те, що формула Штайнмайєра є лише частиною питання з урегулювання ситуації на Донбасі, та про “червоні лінії”, які влада не перетне.