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Украина может выйти из минского процесса, если не выполнит формулу Штайнмайера - Президент

Киев • УНН

 • 12501 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о принятии закона об особом статусе Донбасса все равно появится, потому что 31 декабря 2019 года истекает срок действия нынешнего закона. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Украина может выйти из минского процесса, если не выполнит формулу Штайнмайера - Президент

"31 декабря закончится закон об особом статусе Донбасса и надо будет решать, мы принимаем новый закон об особом статусе Донбасса, или мы не принимаем. Если мы принимаем, тогда имплементируем формулу Штайнмайера "- если мы ведем к мирному урегулированию, пользуясь минским процессом", - пояснил Зеленский.

Президент добавил, что если Украина не имплементирует формулу Штайнмайера, то может остаться без поддержки других стран в решении вопроса Донбасса.

"Если мы это не будем делать, и не будем принимать новый закон об особом статусе, и не будем имплементировать формулу Штайнмайера, и не будем идти по шагам минского процесса, то мы будем исходить из минского процесса. Это автоматически - если вы это не делаете, то вы выходите. Это мое впечатление, что может произойти именно так. И тогда это еще один шаг к тому, чтобы "та сторона" сказала, что Украина сама не хочет выполнять то, что она подписала. И тогда мы можем с вами остаться один на один с Российской Федерацией", - пояснил Зеленский.

Напомним, политический директор МИД Украины Алексей Макеев во время выступления на круглом столе рассказал о том, что формула Штайнмайера является лишь частью вопроса по урегулированию ситуации на Донбассе, и про "красные линии", которые власть не пересечет.

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