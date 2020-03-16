Україна може увійти в надзвичайний стан без чотирьох міністрів - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Україна може увійти в надзвичайний стан без чотирьох міністрів, в тому числі – без міністра економіки. Про це в ефірі ток-шоу "19:00" з Анастасією Дайнод і Ростиславом Сухачовим в ефірі телеканалу ZiK повідомили народний депутат фракції "Слуга народу" Олена Мошенець, передає кореспондент УНН.
"В нас немає чотирьох міністрів і генерального прокурору. Тобто, країна може увійти у надзвичайний стан без чотирьох міністрів. Хочу нагадати, що один з цих міністрів – це міністр економіки. 12 років назад ми вже мали кризу плюс свинячий грип. Це був 2008 рік і зараз, по-суті, та сама фаза економічного циклу, коли економіки всього світу входить в кризу. Відповідно, бути без міністрів – це просто неможливо, - сказала Олена Мошенець.
Вона додала, що у травні Україна має виплатити 63 мільярди за зовнішніми зобов'язаннями, але оскільки бізнес може бути звільнений від сплати податків на час карантину – може виникнути фінансовий колапс.
Нагадаємо, Раді рекомендують підтримати вітчизняний бізнес у зв'язку з карантином через коронавірус.