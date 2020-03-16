Україна може увійти в надзвичайний стан без чотирьох міністрів - нардеп

КИЇВ. 16 березня. УНН. Україна може увійти в надзвичайний стан без чотирьох міністрів, в тому числі – без міністра економіки. Про це в ефірі ток-шоу "19:00" з Анастасією Дайнод і Ростиславом Сухачовим в ефірі телеканалу ZiK повідомили народний депутат фракції "Слуга народу" Олена Мошенець, передає кореспондент УНН.