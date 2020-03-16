Раді рекомендують підтримати вітчизняний бізнес у зв'язку з карантином через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розробив законопроект, яким пропонує підтримати вітчизняний бізнес у зв’язку з карантином через коронавірус. Законопроект пропонують розглянути на позачерговому засіданні Ради. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради голова комітету Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.
“Ми працювали щодо послаблень та підтримки вітчизняного бізнесу, що вже готово в якості конкретних законодавчих ініціатив, в якості документу, який може бути проголосований ВРУ”, — сказав Гетманцев.
Відтак, Раді пропонують ухвалити наступні ініціативи:
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- звільнення від будь-якої відповідальності за порушення, вчинені протягом періоду двох або трьох місяців, тобто періоду, який може бути введений як карантин, в тому числі від пені,
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- звільнення на два місяці самозайнятих осіб від сплати ЄСВ,
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- зупинення проведення будь-яких перевірок, крім камеральних, до 1 липня,
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- декларації фізособам-підприємцям дозволити подавати до 1 липня 2020 року,
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- земельний податок та податок на нерухоме майно під об’єктами, що використовуються у підприємницькій діяльності, не сплачується до кінця травня та інші.
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Так, Гетманцев запропонував розглянути цю законодавчу ініціативу за позачерговому засіданні ВРУ.
“Шановні колеги, розгляньте можливість відтермінування подання декларацій у зв’язку з карантином”, — наголосив голова ВРУ Дмитро Разумков під час обговорення цього питання.
Нагадаємо, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання завтра, 17 березня, о восьмій годині ранку.
Планується розгляд низки питань, зокрема, законопроекту щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.