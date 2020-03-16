Раде рекомендуют поддержать отечественный бизнес в связи с карантином из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработал законопроект, которым предлагает поддержать отечественный бизнес в связи с карантином из-за коронавируса. Законопроект предлагают рассмотреть на внеочередном заседании Рады. Об этом заявил на заседании Согласительного совета председатель комитета Данил Гетманцев, передает корреспондент УНН.
"Мы работали относительно послаблений и поддержки отечественного бизнеса, что уже готово в качестве конкретных законодательных инициатив, в качестве документа, который может быть проголосован ВРУ", - сказал Гетманцев.
Так, Раде предлагают принять следующие инициативы:
-
- освобождение от любой ответственности за нарушения, совершенные в период двух или трех месяцев, то есть периода, который может быть введен как карантин, в том числе от пени,
-
- освобождение на два месяца самозанятых лиц от уплаты ЕСВ,
-
- остановка проведения любых проверок, кроме камеральных, до 1 июля,
-
- декларации физлицам-предпринимателям позволить подавать до 1 июля 2020 года,
-
- земельный налог и налог на недвижимое имущество под объектами, используемыми в предпринимательской деятельности, не уплачивается до конца мая и другие.
-
Так, Гетманцев предложил рассмотреть эту законодательную инициативу на внеочередном заседании ВРУ.
"Уважаемые коллеги, рассмотрите возможность отсрочки предоставления деклараций в связи с карантином", - подчеркнул председатель ВРУ Дмитрий Разумков во время обсуждения этого вопроса.
Напомним, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание завтра, 17 марта, в восемь часов утра.
Планируется рассмотрение ряда вопросов, в частности, законопроекта по предотвращению распространения коронавируса.