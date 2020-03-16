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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104626 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107327 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109266 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107907 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117518 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101822 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106044 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106793 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131688 просмотра

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Украина может войти в чрезвычайное положение без четырех министров - нардеп

Украина может войти в чрезвычайное положение без четырех министров - нардеп

Киев  •  УНН

 • 17178 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украина может войти в чрезвычайное положение без четырех министров, в том числе - без министра экономики. Об этом в эфире ток-шоу "19:00" Анастасии Дайнод и Ростиславом Сухачев в эфире телеканала ZiK сообщили народный депутат фракции "Слуга народа" Елена Мошенец, передает корреспондент УНН.

"У нас нет четырех министров и генерального прокурора. То есть, страна может войти в чрезвычайное положение без четырех министров. Хочу напомнить, что один из этих министров - это министр экономики. 12 лет назад мы уже имели кризис плюс свиной грипп. Это был 2008 и сейчас, по сути, та же фаза экономического цикла, когда экономика всего мира входит в кризис. Соответственно, быть без министров - это просто невозможно, - сказала Елена Мошенец.

Она добавила, что в мае Украина должна выплатить 63 миллиарда по внешним обязательствам, но поскольку бизнес может быть освобожден от уплаты налогов на время карантина - может возникнуть финансовый коллапс.

Напомним, Раде рекомендуют поддержать отечественный бизнес в связи с карантином из-за коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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