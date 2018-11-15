Україна може розраховувати на санкції ЄС щодо РФ через "вибори" в ОРДЛО - віце-прем'єр

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Україна може розраховувати на більш жорсткі санкції з боку Європейського Союзу щодо Російської Федерації через так звані вибори у непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей. Таку думку висловила УНН віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.