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Україна може розраховувати на санкції ЄС щодо РФ через "вибори" в ОРДЛО - віце-прем'єр

Україна може розраховувати на санкції ЄС щодо РФ через "вибори" в ОРДЛО - віце-прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Україна може розраховувати на більш жорсткі санкції з боку Європейського Союзу щодо Російської Федерації через так звані вибори у непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей. Таку думку висловила УНН віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми вдячні нашим партнерам, що вони ставлять це питання на порядок денний, що вони розуміють те, наскільки брутально Росія продовжує, керуючи своїми маріонетками на окупованій частині Донбасу, порушувати міжнародне право і будь-які домовленості, зокрема мінські домовленості, яких було досягнуто... Я рада, що наші колеги з ЄС ставлять це на порядок денний. Я сподіваюся, що така поведінка Росії отримає спільне жорстке засудження від наших партнерів. Я переконана, що, напевно, знімається питання про те, що в якийсь спосіб пом'якшувати санкції стосовно Російської Федерації, як окремі політики в країнах-членах ЄС собі дозволяли говорити. Я переконана, що ми можемо розраховувати на жорсткіші санкції з боку ЄС до Російської Федерації", - вважає віце-прем'єр.

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що це продовження політичного тиску та єдності ЄС з Україною у протидії агресії РФ, а також у примушуванні її, нарешті, дотримуватися міжнародних правил.

Нагадаємо, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів на засіданні 19 листопада обговорить ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема питання нещодавно проведених "виборів" в ОРДЛО.

У ЄС заявили, що вважають псевдовиборами, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнає, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.

Водночас США після "виборів" в ОРДЛО також нагадали Росії про санкції.

Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" провели 11 листопада.

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