Украина может рассчитывать на санкции ЕС против РФ за "выборы" в ОРДЛО - вице-премьер

"Мы благодарны нашим партнерам, что они ставят этот вопрос на повестку дня, что они понимают то, насколько грубо Россия продолжает, управляя своими марионетками на оккупированной части Донбасса, нарушать международное право и любые договоренности, в частности минские договоренности, которые были достигнуты... Я рада, что наши коллеги из ЕС ставят это на повестку дня. Я надеюсь, что такое поведение России получит общее жесткое осуждение от наших партнеров. Я убеждена, что, наверное, снимается вопрос о том, что каким-то образом смягчать санкции в отношении Российской Федерации, как отдельные политики в странах-членах ЕС себе позволяли говорить. Я убеждена, что мы можем рассчитывать на более жесткие санкции со стороны ЕС в отношении Российской Федерации", - считает вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что это продолжение политического давления и единства ЕС с Украиной в противодействии агрессии РФ, а также в принуждении ее, наконец, соблюдать международные правила.

Напомним, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов на заседании 19 ноября обсудит ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности вопрос недавно проведенных "выборов" в ОРДЛО.

В ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признает, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.

В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.