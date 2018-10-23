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Україна могла б нагодувати курятиною весь Ізраїль, а жителям ЄС зробити омлет

Київ • УНН

 • 10742 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Щорічно українські аграрії вирощують величезну кількість продовольства, якого "з головою" вистачає для того, щоб з'їсти самим і продати іншим країнам. Щоб продемонструвати космічні масштаби сільського господарства України, фахівці з BusinessViews підготували кілька зрозумілих порівнянь, повідомляє УНН.

Наприклад, вони порахували, що Україна могла б годувати всіх жителів Ізраїлю курятиною протягом 7 місяців.

"В Ізраїлі із сільським господарством все класно. Незважаючи на те, що країна перебуває в пустелі, 95% своїх потреб у продовольстві Ізраїль покриває самостійно. І при цьому ще й експортує 15% проведеної аграрної продукції. Але давайте пофантазуємо про те, що ми вирішили продати все українське куряче м'ясо в Ізраїль (це країна, жителі якої споживають найбільше курячого м'яса у світі - 57 кг на людину в рік). Ми підрахували: якщо взяти всю курятину, яку Україна експортувала в 2017 році, нею можна годувати всіх ізраїльтян 7 місяців", - сказано в дослідженні.

Україна також могла б чотири дні годувати всіх жителів ЄС омлетами.

"У 2017 році Україна експортувала 1,9 млрд штук яєць. Якщо приготувати з них французькі омлети, їхньої кількості вистачить, щоб 4 дні поспіль годувати всіх жителів ЄС", - відзначають в BusinessViews.

Нагадаємо, Україна входить в ТОП-10 найбільших постачальників м'яса птиці в світі, конкуруючи з Бразилією і Америкою.
Однак такі досягнення все більше стають схожими на диво, запевняють експерти. Вони пояснюють, що недостатнє фінансування галузі АПК з боку держави (дотації) змушує національних виробників конкурувати в дуже складних і жорстких умовах.

"Якщо подивитися на наш аграрний сектор не зсередини країни, а з боку - він виглядає як диво. Тому як ми з вами вмудряємося конкурувати і заробляти, незважаючи на те, що у нас держпідтримка дорівнює практично нулю, а в країнах-конкурентах держпідтримка на гектар становить 500 євро", - відзначає заступник голови Всеукраїнського аграрного ради Михайло Соколов.

Ще гірше йдуть справи з підтримкою розвитку виробництва з доданою вартістю, запевняють учасники ринку АПК. Співвідношення експорту сировини і продукції з доданою вартістю становить приблизно 85%/15% - звідси проблеми з працевлаштуванням, відносно низьким ВВП і повільним розвитком економіки, повідомляють експерти.

"В аграрному секторі, як і в промисловому, Україна залишається сировинною державою, експортує в основному сировину, з яким вже в тій країні, куди воно експортується, кінцеві виробники виготовляють продукцію.

Це говорить про те, що ми всередині країни формуємо мінімум доданої вартості, мінімум робочих місць, мінімум сплати податків до бюджетів усіх рівнів, а все це переносимо в країну експорту нашої сировини", - вказує Андрій Новак.

Для того щоб в Україні створити агробізнес "з нуля" із замкнутим циклом виробництва, необхідні інвестиції в розмірі 70 млрд грн і 10 тис. робочих місць, порахував Павло Мороз.

Але готових інвестувати в галузь АПК навіть цього року виявилося не так багато. Участь у державній програмі з розвитку тваринницьких комплексів взяли тільки 5 компаній: "Прогрес", "Вінницька птахофабрика" (МХП), "Генетик-Інвест", "Урманське" і "Аграрна компанія 2004".

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