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Украина могла бы накормить курятиной весь Израиль, а жителям ЕС сделать омлет

Киев  •  УНН

 • 10741 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Ежегодно украинские аграрии выращивают огромное количество продовольствия, которого “с головой” хватает для того, чтобы съесть самим и продать другим странам. Чтобы продемонстрировать космические масштабы сельского хозяйства Украины, специалисты из BusinessViews подготовили несколько понятных сравнений, сообщает УНН.

К примеру, они посчитали, что Украина могла бы кормить всех жителей Израиля курятиной на протяжении 7 месяцев.

“В Израиле с сельским хозяйством все классно. Несмотря на то что страна находится в пустыне, 95% своих потребностей в продовольствии Израиль покрывает самостоятельно. И при этом еще и экспортирует 15% проведенной аграрной продукции. Но давайте пофантазируем о том, что мы решили продать все украинское куриное мясо в Израиль (это страна, чьи жители едят больше всего куриного мяса в мире — 57 кг на человека в год). Мы подсчитали: если взять всю курятину, которую Украина экспортировала в 2017 году, ею можно кормить всех израильтян 7 месяцев”, — сказано в исследовании.

Украина также могла бы четыре дня кормить всех жителей ЕС омлетами.

“В 2017 году Украина экспортировала 1,9 млрд штук яиц. Если приготовить из них французские омлеты, их количества хватит, чтобы 4 дня подряд кормить всех жителей ЕС”, — отмечают в BusinessViews.

Напомним, Украина входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков мяса птицы в мире, конкурируя с Бразилией и Америкой.
Однако такие достижения все больше становятся похожими на чудо, уверяют эксперты. Они объясняют, что недостаточное финансирование отрасли АПК с боку государства (дотации) вынуждает национальных производителей конкурировать в очень сложных и жестких условиях.

“Если посмотреть на наш аграрный сектор не изнутри страны, а со стороны — он выглядит как чудо. Потому как мы с вами умудряемся конкурировать и зарабатывать, несмотря на то, что у нас господдержка равна практически нулю, а в странах-конкурентах господдержка на гектар составляет 500 евро”, — отмечает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Еще хуже обстоят дела с поддержкой развития производства с добавленной стоимостью, уверяют участники рынка АПК
Соотношение экспорта сырья и продукции с добавленной стоимостью составляет примерно 85%/15% — отсюда проблемы с трудоустройством, относительно низким ВВП и медленным развитием экономики, сообщают эксперты.

“В аграрном секторе, как и в промышленном, Украина остается сырьевым государством, экспортирует в основном сырье, с которым уже в той стране, куда оно экспортируется, конечные производители изготавливают продукцию.

Это говорит о том, что мы внутри страны формируем минимум добавленной стоимости, минимум рабочих мест, минимум уплаты налогов в бюджеты всех уровней, а все это переносим в страну экспорта нашего сырья”, — указывает Андрей Новак.

Для того, чтобы в Украине создать агробизнес "с нуля" с замкнутым циклом производства необходимы инвестиции в размере 70 млрд грн и 10 тыс. рабочих мест, посчитал Павел Мороз.

Но, готовых инвестировать в отрасль АПК даже в этом году оказалось не так много. Участие в государственной программе по развитию животноводческих комплексов взяли только 5 компаний: “Прогресс”, “Винницкая птицефабрика” (МХП), “Генетик-Инвест”, “Урманское” и “Аграрная компания 2004”.

Украинские Национальные Новости

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