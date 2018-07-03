Україна майже на 10% зменшила експорт зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Цього маркетингового року Україна відправила на експорт майже на 10% менше зернових. Про це свідчать дані Держпродспоживслужби, передає УНН.
Зазначається, що за результатами маркетингового року (2017-2018) Україна експортувала понад 40 млн тонн зернових культур. Зокрема, майже 17,1 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої — 10,3 млн тонн, фуражної — 6,8 млн тонн), ячменю — 4,3 млн тонн, кукурудзи — понад 17,7 млн тонн.
При цьому за 2016-2017 маркетинговий рік було експортовано 44,3 млн тонн зернових. Зокрема, більше 17,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої — майже 12 млн тонн та фуражної пшениці 5,8 млн тонн), ячменю — 5,3 млн тонн, кукурудзи — понад 20,5 млн тонн).
Таким чином цьогорічний експорт зернових зменшився на 4,3 млн тонн або на 9,7%.
Також повідомляється, що у рамках поточного 2017-2018 маркетингового року експортовано понад 4,8 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку — 2,1 млн тонн, сої — більше ніж 2,7 млн тонн. Впродовж 2016-2017 маркетингового року експорт олійних становив 3,9 млн тонн (у тому числі ріпаку — 1 млн тонн, сої — понад 2,9 млн тонн).
Тобто експорт олійних зріс на 0,9 млн тонн або на 23,1%.
Нагадаємо, з початку поточного маркетингового року Україна експортувала 412,4 тисяч тонн борошна.