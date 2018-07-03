Украина почти на 10% снизила экспорт зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В этом маркетинговом году Украина отправила на экспорт почти на 10% меньше зерновых. Об этом свидетельствуют данные Госпродпотребслужбы, передает УНН.
Отмечается, что по результатам маркетингового года (2017-2018) Украина экспортировала более 40 млн тонн зерновых культур. В частности, почти 17,1 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 10,3 млн тонн, фуражной - 6,8 млн тонн), ячменя - 4,3 млн тонн, кукурузы - более 17,7 млн тонн.
При этом за 2016-2017 маркетинговый год было экспортировано 44,3 млн тонн зерновых. В частности, более 17,7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 12 млн тонн и фуражной пшеницы 5,8 млн тонн), ячменя - 5,3 млн тонн, кукурузы - более 20,5 млн тонн).
Таким образом нынешний экспорт зерновых уменьшился на 4,3 млн тонн или на 9,7%.
Также сообщается, что в рамках текущего 2017-2018 маркетингового года экспортировано более 4,8 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 2,1 млн тонн, сои - более чем 2,7 млн тонн. В течение 2016-2017 маркетингового года экспорт масличных составил 3,9 млн тонн (в том числе рапса - 1 млн тонн, сои - более 2,9 млн тонн).
То есть экспорт масличных вырос на 0,9 млн тонн или на 23,1%.
Напомним, с начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 412,4 тысяч тонн муки.