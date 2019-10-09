Україна має у майбутньому долучитися до ліквідного газового хабу - Кривенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Україна у контексті розвитку ринку природного газу повинна долучитися до створення ліквідного газового хабу. Про це під час Українського газового форуму повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає кореспондент УНН.
"Що ми бачимо на майбутнє: це конкурентний газовий ринок України з достатніми ресурсами, необмеженою торгівлею природним газом. Це вільний доступ до інфраструктури та ефективне її використання", - сказала Кривенко.
За її словами, у майбутньому Україна повинна стати конкурентоздатною національною газотранспортною системою з безперешкодним протоком газу між Україною та ЄС.
"Також це створення ліквідного газового хабу, яке може відбуватись тільки на базі діючого конкурентного ринку природного газу, над яким ще треба попрацювати", - сказала Кривенко.
Нагадаємо, Польща пропонує створити регіональні газові хаби, доєднатись до яких пропонує Україні.