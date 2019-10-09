Польща пропонує Україні доєднатись до регіональних газових хабів

“Ми розробляємо наші зберіг альні потужності, ми тепер можемо закуповувати не-Газпромівський газ дешевше, ніж газ (за ціною — ред.), що пропонує Газпром. Ми можемо переключатися на різних постачальників газу, і, я вважаю, ми можемо служити моделлю для країн, як Україна”, — сказав посол.

Він зауважив, що у сфері газопостачання Україна у Польща “не в одному човні”, але додав, що вважає, що шлях Польщі для України “є реалістичним і розумним”.

“Зараз, через кілька років після того, як розробляється ця ініціатива, після того, як ми залучились участю США в цій ініціативі, що нам треба створити на регіональному рівні — це регіональні газові хаби, вузли, тобто це розвиток мережі, компресорних станцій, докачки та інших потужностей для того, щоб можна було постачати Україні ту кількість газу, яка дорівнюватиме тому, що Україна отримає від Газпрому. Це можна зробити за 3-4 роки. Для цього потрібні інвестиції, але, в першу чергу, потрібна політична воля”, — сказав Ціхоцький.

Він підкреслив, що газ — це не тільки бізнес.

“Він може збільшити вашу безпеку, але через газ також може знизитись ваша безпека, і солідарність так само через газ в Європі може знижуватись або збільшуватись”, — пояснив він.

Зі слів посла, в ЄС є було узгоджено багато рішень, що вимагає європейську солідарність.

“Тобто доступ третіх сторін до газопроводів, тобто Газпрому не дадуть використовувати 100% всієї потужності ГТС, що є важливим і для України, тому що Газпром має технічно закачати якусь кількість європейського газу. Тут залежить від України, чи вона побудує конектори між сховищами з Польщею, і чи готова Україна інвестувати в інфраструктури в Польщі, необхідну для того, щоб скраплений газ постачати з Балтії до України. Українсько-польський меморандум, і ми дуже щасливі через це, є дуже сильним сигналом на користь реформи в газотранспортній системі України. Там чітко зазначено, що і Польща, і США готові допомагати вашим реформам у сфері енергетики, і це — єдиний спосіб, яким Україна може бути в змозі в майбутньому приєднатись до цієї мережі регіональних газових хабів, про які я казав”, — сказав дипломат.

Як повідомляв УНН, раніше уряд Польщі запевнив, що після 2022 року республіка зможе повністю відмовитися від російського газу.