У Польщі заявили, що після 2022 року країна відмовиться від російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Уряд Польщі запевнив, що після 2022 року республіка зможе повністю відмовитися від російського газу. З відповідним твердженням виступив у ефірі Польського радіо представник уряду країни з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, передає УНН.
“Зараз ми все ще отримуємо найбільшу, левову частку газу з Росії. Це довгостроковий контракт, від якого ми відмовимося до кінця 2022 року”, — сказав він.
“Зараз частину імпорту ми отримуємо через газопорт в Свіноуйсьце. Це багато, так як цим шляхом ми вже отримуємо близько 3 млрд кубометрів газу в рік. Це довгострокові контракти з Катаром, але вже почалися і поставки з США”, — вказав Наїмський, нагадавши також про будівництво Baltic Pipe — газопроводу, який з’єднає Польщу через Данію з норвезьким шельфом.
“І цей газопровід, і розширений термінал (в Свіноуйсьце) — це наш стратегічний вихід з цього залежного від росіян положення. Після 2022 року цю проблему буде вирішено. Весь імпорт газу в Польщу буде здійснюватися з іншого напрямку”, — додав представник польського уряду.
Польща споживає понад 15 млрд кубометрів газу в рік. Третина цього обсягу вона видобуває самостійно на своїй території, а решту імпортує. Головний постачальник газу до Польщі — “Газпром”, на підставі довгострокового контракту з яким країна може щорічно купувати 10,2 млрд кубометрів газу.
Як писав УНН, кандидатка в єврокомісари розраховує на угоду РФ і України по газу до кінця року.