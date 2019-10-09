Польша предлагает Украине присоединиться к региональным газовым хабам

“Мы разрабатываем наши сохранил альные мощности, мы теперь можем закупать не-Газпромовский газ дешевле, чем газ (по цене — ред.), что предлагает Газпром. Мы можем переключаться на различных поставщиков газа, и, я считаю, мы можем служить моделью для стран, как Украина”, — сказал посол.

Он отметил, что в сфере газоснабжения Украины в Польша “не в одной лодке”, но добавил, что считает, что путь Польши для Украины “является реалистичным и разумным”.

“Сейчас, спустя несколько лет после того, как разрабатывается эта инициатива, после того, как мы присоединились участием США в этой инициативе, что нам надо создать на региональном уровне — это региональные газовые хабы, узлы, то есть это развитие сети, компрессорных станций, докачки и других мощностей для того, чтобы можно было поставлять Украине то количество газа, равное тому, что Украина получит от Газпрома. Это можно сделать за 3-4 года. Для этого нужны инвестиции, но, в первую очередь, нужна политическая воля”, — сказал Цихоцкого.

Он подчеркнул, что газ — это не только бизнес.

“Он может увеличить вашу безопасность, но из-за газа также может снизиться ваша безопасность, и солидарность так же из-за газа в Европе может снижаться или увеличиваться”, — пояснил он.

По словам посла, в ЕС были согласованы много решений, требует европейскую солидарность.

“То есть доступ третьих сторон к газопроводам, то есть Газпрома не дадут использовать 100% всей мощности ГТС, что является важным и для Украины, потому что Газпром технически закачать какое-то количество европейского газа. Здесь многое зависит от Украины, или она построит коннекторы между хранилищами с Польшей, и готова ли Украина инвестировать в инфраструктуру в Польше, необходимую для того, чтобы сжиженный газ поставлять из Прибалтики в Украину. Украинско-польский меморандум, и мы очень счастливы из-за этого, что является очень сильным сигналом в пользу реформы в газотранспортной системе Украины. Там четко указано, что и Польша, и США готовы помогать вашим реформам в сфере энергетики, и это — единственный способ, которым Украина может быть в состоянии в будущем присоединиться к сети региональных газовых хабов, о которых я говорил”, — сказал дипломат.

Как сообщал УНН, ранее правительство Польши заверил, что после 2022 республика сможет полностью отказаться от российского газа.