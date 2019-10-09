Украина должна в будущем присоединиться к ликвидному газовому хабу - Кривенко

"Что мы видим на будущее: это конкурентный газовый рынок Украины с достаточными ресурсами, неограниченной торговлей природным газом. Это свободный доступ к инфраструктуре и эффективное ее использование", - сказала Кривенко.

По ее словам, в будущем Украина должна стать конкурентоспособной национальной газотранспортной системой с беспрепятственным протоком газа между Украиной и ЕС.

"Также это создание ликвидного газового хаба, которое может происходить только на базе действующего конкурентного рынка природного газа, над которым еще надо поработать", - сказала Кривенко.

Напомним, Польша предлагает создать региональные газовые хабы, присоединиться к которым предлагает Украине.