Україна має стати прикладом безбар’єрності — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Наша держава має стати прикладом безбар’єрності, адже після закінчення війни в Україні буде велика кількість ветеранів і цивільних, які зазнали різних ушкоджень під час бойових дій. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з університетською спільнотою КПІ імені Ігоря Сікорського, передає УНН.
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“Міністерство ветеранів має змінити політику загалом. Вони розвиватимуть політики, впроваджуватимуть відповідне законодавство для 1,5 мільйона людей. Буде велика кількість. Ми маємо бути прикладом безбар’єрності”, — зазначив український Президент.
Деталі
Володимир Зеленський переконаний що у питанні безбар’єрності варто використовувати найкращий світовий досвід, але багато чого Україні доведеться створювати самостійно. Бо ніхто у світі не стикався з необхідністю забезпечення умов для такої великої кількості людей.
Глава держави зазначив, що розвитком безбар’єрності, як напрямку держава повинна займатися спільно з місцевими громадами. Адже в кожному регіоні потреби в інклюзивності та обсяги робіт будуть різними. Різнитиметься й кількість людей із травмами, яким буде необхіден безбар’єрний простір.
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Нагадаємо
У квітні Уряд визначив план зі створення безбар’єрного простору в Україні. Він залучив в роботу 20 міністерств, які повинні забезпечити людям з інвалідністю та слабозахищеним верствам населення вільний доступ до освіти, працевлаштування, пересування та решті важливих сфер життя.