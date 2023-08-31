Украина должна стать примером безбарьерности - Зеленский

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“Министерство ветеранов должно изменить политику в целом. Они будут развивать политику, внедрять соответствующее законодательство для 1,5 миллиона человек. Будет большое количество. Мы должны быть примером безбарьерности’”, — отметил украинский Президент.

Детали

Владимир Зеленский убежден, что в вопросе безбарьерности стоит использовать лучший мировой опыт, но многое Украине придется создавать самостоятельно. Потому что никто в мире не сталкивался с необходимостью обеспечения условий для такого большого количества людей.

Глава государства отметил, что развитием безбарьерности, как направления, государство должно заниматься совместно с местными общинами. Ведь в каждом регионе потребности в инклюзивности, и объемы работ будут разными. Будет разным и количество людей с травмами, которым будет необходимо безбарьерное пространство.

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Напомним

В апреле Правительство определило план по созданию безбарьерного пространства в Украине. Оно вовлекло в работу 20 министерств, которые должны обеспечить людям с инвалидностью и слабозащищенным слоям населения свободный доступ к образованию, трудоустройству, передвижению и остальным важным сферам жизни.