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Украина должна стать примером безбарьерности - Зеленский

Украина должна стать примером безбарьерности - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Наша страна должна стать примером безбарьерности, ведь после окончания войны в Украине будет большое количество ветеранов и гражданских, которые получили различные повреждения во время боевых действий. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с университетским сообществом КПИ имени Игоря Сикорского, передает УНН.

Цитата

“Министерство ветеранов должно изменить политику в целом. Они будут развивать политику, внедрять соответствующее законодательство для 1,5 миллиона человек. Будет большое количество. Мы должны быть примером безбарьерности’”, — отметил украинский Президент.

Детали

Владимир Зеленский убежден, что в вопросе безбарьерности стоит использовать лучший мировой опыт, но многое Украине придется создавать самостоятельно. Потому что никто в мире не сталкивался с необходимостью обеспечения условий для такого большого количества людей.

Глава государства отметил, что развитием безбарьерности, как направления, государство должно заниматься совместно с местными общинами. Ведь в каждом регионе потребности в инклюзивности, и объемы работ будут разными. Будет разным и количество людей с травмами, которым будет необходимо безбарьерное пространство.

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Напомним

В апреле Правительство определило план по созданию безбарьерного пространства в Украине. Оно вовлекло в работу 20 министерств, которые должны обеспечить людям с инвалидностью и слабозащищенным слоям населения свободный доступ к образованию, трудоустройству, передвижению и остальным важным сферам жизни.

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