Україна має перемогти заради закатованих під час голодоморів - Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна має перемогти у війні з Росією для заради мільйонів українців, які були закатовані під час голодоморів. Про це йдеться у зверненні секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів, передає УНН з посилання на прес-службу РНБО.
“Штучний голод в Україні — справжній геноцид українського народу — один із найбільших злочинів кремлівських катів на чолі зі Сталіним. Зрежисований голодомор був черговим жахливим поступом тоталітарної махіни, репресивним ланцюгом, яким намагалися задушити спротив українців. У ті страшні часи шматок хліба коштував подекуди більше за життя. Вмирали спочатку сотні, потім — тисячі, згодом — мільйони... А поряд із селами, що голодували, гнили мільйони пудів хлібу...”, — зазначив він.
Турчинов наголосив, що головною метою комуністичного режиму було прагнення повністю знищити традиції українців, нашу духовну культуру, пам’ять, придушити визвольний рух, зламати одвічне прагнення до свободи.
“Сьогодні на українській землі знов точаться бойові дії, гинуть найкращі сини і доньки нашої країни. І як майже століття тому, головним винуватцем трагедії є Кремль. Але ворогові нас не здолати! Ми маємо перемогти! Перемогти заради себе, заради тих мільйонів невинно закатованих, хто мріяли про свою вільну Україну!” — підкреслив секретар РНБО.
Також Турчинов закликав сьогодні згадати всіх, хто страждав від Голодоморів, всіх, хто помер.
Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Сьогодні у 16:00 відбудеться акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.