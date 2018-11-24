Україна має перемогти заради закатованих під час голодоморів - Турчинов

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна має перемогти у війні з Росією для заради мільйонів українців, які були закатовані під час голодоморів. Про це йдеться у зверненні секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів, передає УНН з посилання на прес-службу РНБО.