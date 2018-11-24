Украина должна победить ради замученных во время голодоморов - Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина должна победить в войне с Россией ради миллионов украинцев, которые были замучены во время голодоморов. Об этом говорится в обращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня памяти жертв голодоморов, передает со УНН ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Искусственный голод в Украине - настоящий геноцид украинского народа - одно из крупнейших преступлений кремлевских палачей во главе со Сталиным. Срежиссирован голодомор был очередным ужасным шагом тоталитарной махины, репрессивной цепью, которой пытались задушить сопротивление украинцев. В те страшные времена кусок хлеба стоил больше жизни. Умирали сначала сотни, потом - тысячи, потом - миллионы ... А рядом с селами, что голодали, гнили миллионы пудов хлеба ...", - отметил он.
Турчинов отметил, что главной целью коммунистического режима было стремление полностью уничтожить традиции украинцев, нашу духовную культуру, память, подавить освободительное движение, сломить извечное стремление к свободе.
"Сегодня на украинской земле вновь идут боевые действия, гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. И как почти сто лет назад, главным виновником трагедии является Кремль. Но врагу нас не одолеть! Мы должны победить! Победить ради себя, ради тех миллионов невинно замученных, которые мечтали о своей свободной Украине!" - подчеркнул секретарь СНБО.
Также Турчинов призвал сегодня вспомнить всех, кто страдал от Голодомора, всех, кто умер.
Напомним, сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Сегодня в 16:00 состоится акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.