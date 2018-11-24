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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103639 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109214 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 145666 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141441 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134906 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141609 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина должна победить ради замученных во время голодоморов - Турчинов

Украина должна победить ради замученных во время голодоморов - Турчинов

Киев  •  УНН

 • 10840 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина должна победить в войне с Россией ради миллионов украинцев, которые были замучены во время голодоморов. Об этом говорится в обращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня памяти жертв голодоморов, передает со УНН ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Искусственный голод в Украине - настоящий геноцид украинского народа - одно из крупнейших преступлений кремлевских палачей во главе со Сталиным. Срежиссирован голодомор был очередным ужасным шагом тоталитарной махины, репрессивной цепью, которой пытались задушить сопротивление украинцев. В те страшные времена кусок хлеба стоил больше жизни. Умирали сначала сотни, потом - тысячи, потом - миллионы ... А рядом с селами, что голодали, гнили миллионы пудов хлеба ...", - отметил он.

Турчинов отметил, что главной целью коммунистического режима было стремление полностью уничтожить традиции украинцев, нашу духовную культуру, память, подавить освободительное движение, сломить извечное стремление к свободе.

"Сегодня на украинской земле вновь идут боевые действия, гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. И как почти сто лет назад, главным виновником трагедии является Кремль. Но врагу нас не одолеть! Мы должны победить! Победить ради себя, ради тех миллионов невинно замученных, которые мечтали о своей свободной Украине!" - подчеркнул секретарь СНБО.

Также Турчинов призвал сегодня вспомнить всех, кто страдал от Голодомора, всех, кто умер.

Напомним, сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.

Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.

Сегодня в 16:00 состоится акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.

Украинские Национальные Новости

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