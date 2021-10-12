Україна має намір довести нікчемність аргументів Росії в Арбітражі: як проходять слухання

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“Наша позиція чітка: дії Росії грубо порушили Конвенцію ООН з морського права. Військові кораблі та їхні екіпажі наділяються абсолютним імунітетом. Іноземним державам заборонено їх оглядати, накладати арешт, утримувати та здійснювати судове переслідування”, — зазначив Ніколенко.

“Україну представляє потужна команда високопрофесійних українських та міжнародних юристів та дипломатів. Налаштовані рішуче, аби довести нікчемність аргументів Росії та притягти її до міжнародної правовоі відповідальності”, — підкреслив дипломат.

Деталі

Речник нагадав, що цього тижня в Гаазі тривають слухання про наявність в Арбітражу юрисдикції розглядати справу по суті. Сьогодні в суді виступала Україна.

Як писав УНН, директор департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, яка представляє Україну на слуханнях, сьогодні під час виступу озвучила імена 24-х захоплених у 2018 році моряків.

Нагадаємо

Напередодні Арбітражний суд приступив до слухань в рамках справи України проти Росії із затримання трьох українських військово-морських судів і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів. Виступала російська сторона. Представник РФ заявив, що на його думку справа не перебуває в юрисдикції суду.



Захоплення суден і початок спору

25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” і 24 членів їх екіпажів.

1 квітня 2019 року Україна повідомила Росію, що вона починає обов’язковий арбітраж відповідно до додатка VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів по Україні з метою звільнення її військово-морських кораблів і 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації.

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, враховуючи терміновість ситуації і необхідність негайного звільнення наших моряків і військово-морських суден.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права видав Наказ, згідно з яким Російська Федерація повинна негайно звільнити українські кораблі, а також негайно звільнити затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

Незважаючи на обов’язковий характер Наказу Міжнародного трибуналу з морського права, Росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього наказу в якості речових доказів у кримінальному процесі.

Перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу у справі про порушення РФ імунітету трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі в приміщенні Постійної третейського палати.

Протягом зазначених слухань були обговорені тимчасові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

У травні 2020 року Україна подала на розгляд суду меморандум по цій справі.