Арбітражний трибунал: Україна розкритикувала виступ РФ і назвала імена захоплених моряків

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"Російська Федерація порушила основоположний принцип морського права - недоторканність військових кораблів. Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права гарантує цей імунітет. Це означає, що українські військово-морські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" є вираженням нашого суверенітету і повинні поважатися як такі. Але Росія не дотримується міжнародного права", - наголосила директор департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, яка представляє Україну на слуханнях.

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Вона також закликала суд пам'ятати імена затриманих українських моряків, яких рік протримали в полоні росіяни. За словами агента України, українські воїни заслуговують на справедливість.

А саме, йдеться про Віктора Беспальченка, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Володимира Варимеза, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Дениса Гриценка, Андрія Драча, Андрія Ейдера, В'ячеслава Зінченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового, Олега Мельничука, Романа Мокряка, Богдана Небилицю, Андрія Оприска, Сергія Попова, Євгена Семідоцького, Василя Сороку, Володимира Терещенка, Сергія Цибізова, Сергія Чулібу і Андрія Шевченка, захоплених Російською Федерацією 25 листопада 2018 року.

Не дивлячись на конфлікт між Україною і Росією, захоплення українських кораблів стало шокуючою подією, наголосила дипломат.

Золотарьова заявила, що, з точки зору України, Арбітраж має юрисдикцію для розгляду даної справи.

Вона також назвала дії РФ спробою уникнути відповідальності.

"У Росії теж є проблеми з фактами. Під час вчорашньої презентації ... я була дуже здивована, почувши низку заяв, які не грунтуються на реальності. Я знаю протокол цієї справи і свідчення наших військовослужбовців. Вони розповідають зовсім іншу історію. Вчора вам також представили помилкове уявлення про те, про що йде мова, і неправильний підхід до суперечки. Сьогодні ми покажемо вам, про що насправді йде суперечка", - сказала Агент України.

"Трибунал має юрисдикцію розглядати цей спір. Сьогодні ми покажемо вам, чому всі заперечення Росії повинні бути відхилені", - додала вона.

Після виступу Золотарьової, засідання перейшло в закритий режим.

Нагадаємо

Напередодні Арбітражний суд приступив до слухань в рамках справи України проти Росії із затримання трьох українських військово-морських судів і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів. Виступала російська сторона. Представник РФ заявив, що на його думку справа не перебуває в юрисдикції суду.



Захоплення судів і початок спору

25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" і 24 членів їх екіпажів.

1 квітня 2019 року Україна повідомила Росію, що вона починає обов'язковий арбітраж відповідно до додатка VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів по Україні з метою звільнення її військово-морських кораблів і 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації.

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, враховуючи терміновість ситуації і необхідність негайного звільнення наших моряків і військово-морських суден.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права видав Наказ, згідно з яким Російська Федерація повинна негайно звільнити українські кораблі, а також негайно звільнити затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

Незважаючи на обов'язковий характер Наказу Міжнародного трибуналу з морського права, Росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього наказу в якості речових доказів у кримінальному процесі.

Перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу у справі про порушення РФ імунітету трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі в приміщенні Постійної третейського палати.

Протягом зазначених слухань були обговорені тимчасові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

У травні 2020 року Україна подала на розгляд суду меморандум по цій справі.