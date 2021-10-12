Арбітражний трибунал: Україна розкритикувала виступ РФ і назвала імена захоплених моряків

ukru
19:38 • 74460 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 95645 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 159271 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 143593 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146354 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158626 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176355 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149877 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159072 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175969 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159297 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152128 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 124661 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 118821 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 136702 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 159270 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152128 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251296 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 247622 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376019 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 53494 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 63803 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 61966 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 97803 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109315 перегляди
Актуальне
Арбітражний трибунал: Україна розкритикувала виступ РФ і назвала імена захоплених моряків

Арбітражний трибунал: Україна розкритикувала виступ РФ і назвала імена захоплених моряків

Київ • УНН

 • 26541 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Україна виступила на слуханнях в Арбітражному суді в Гаазі у справі про захоплення Росією трьох українських кораблів та їх екіпажів, розкритикувавши вчорашні заяви РФ, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Російська Федерація порушила основоположний принцип морського права - недоторканність військових кораблів. Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права гарантує цей імунітет. Це означає, що українські військово-морські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" є вираженням нашого суверенітету і повинні поважатися як такі. Але Росія не дотримується міжнародного права", - наголосила директор департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, яка представляє Україну на слуханнях.

Деталі

Вона також закликала суд пам'ятати імена затриманих українських моряків, яких рік протримали в полоні росіяни. За словами агента України, українські воїни заслуговують на справедливість.

А саме, йдеться про Віктора Беспальченка, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Володимира Варимеза, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Дениса Гриценка, Андрія Драча, Андрія Ейдера, В'ячеслава Зінченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового, Олега Мельничука, Романа Мокряка, Богдана Небилицю, Андрія Оприска, Сергія Попова, Євгена Семідоцького, Василя Сороку, Володимира Терещенка, Сергія Цибізова, Сергія Чулібу і Андрія Шевченка, захоплених Російською Федерацією 25 листопада 2018 року.

Не дивлячись на конфлікт між Україною і Росією, захоплення українських кораблів стало шокуючою подією, наголосила дипломат.

Золотарьова заявила, що, з точки зору України, Арбітраж має юрисдикцію для розгляду даної справи.

Вона також назвала дії РФ спробою уникнути відповідальності.

"У Росії теж є проблеми з фактами. Під час вчорашньої презентації ... я була дуже здивована, почувши низку заяв, які не грунтуються на реальності. Я знаю протокол цієї справи і свідчення наших військовослужбовців. Вони розповідають зовсім іншу історію. Вчора вам також представили помилкове уявлення про те, про що йде мова, і неправильний підхід до суперечки. Сьогодні ми покажемо вам, про що насправді йде суперечка", - сказала Агент України.

"Трибунал має юрисдикцію розглядати цей спір. Сьогодні ми покажемо вам, чому всі заперечення Росії повинні бути відхилені", - додала вона.

Після виступу Золотарьової, засідання перейшло в закритий режим.

Нагадаємо

Напередодні Арбітражний суд приступив до слухань в рамках справи України проти Росії із затримання трьох українських військово-морських судів і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів. Виступала російська сторона. Представник РФ заявив, що на його думку справа не перебуває в юрисдикції суду.

Захоплення судів і початок спору

25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" і 24 членів їх екіпажів.

1 квітня 2019 року Україна повідомила Росію, що вона починає обов'язковий арбітраж відповідно до додатка VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів по Україні з метою звільнення її військово-морських кораблів і 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації.

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, враховуючи терміновість ситуації і необхідність негайного звільнення наших моряків і військово-морських суден.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права видав Наказ, згідно з яким Російська Федерація повинна негайно звільнити українські кораблі, а також негайно звільнити затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

Незважаючи на обов'язковий характер Наказу Міжнародного трибуналу з морського права, Росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього наказу в якості речових доказів у кримінальному процесі.

Перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу у справі про порушення РФ імунітету трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі в приміщенні Постійної третейського палати.

Протягом зазначених слухань були обговорені тимчасові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

У травні 2020 року Україна подала на розгляд суду меморандум по цій справі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами