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Украина намерена доказать ничтожность аргументов России в Арбитраже: как проходят слушания

Украина намерена доказать ничтожность аргументов России в Арбитраже: как проходят слушания

Киев  •  УНН

 • 20501 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Украина в Арбитражном трибунале в Гааге представляет мощная команда юристов и дипломатов, которая решительно настроена доказать ничтожность аргументов России и привлечь ее к международной правовой ответственности. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, обнародовав фотографии со слушаний, передает УНН.

Цитата

“Наша позиция четкая: действия России грубо нарушили Конвенцию ООН по морскому праву. Военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом. Иностранным государствам запрещено их осматривать, накладывать арест, содержать и осуществлять судебное преследование”, — отметил Николенко.

“Украину представляет мощная команда высокопрофессиональных украинских и международных юристов и дипломатов. Настроены решительно, чтобы доказать ничтожность аргументов России и привлечь ее к международной правовой ответственности”, — подчеркнул дипломат.

Детали

Спикер напомнил, что на этой неделе в Гааге продолжаются слушания о наличии в Арбитража юрисдикции рассматривать дело по существу. Сегодня в суде выступала Украина.

Как писал УНН, директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, которая представляет Украину на слушаниях, сегодня во время выступления озвучила имена 24-х захваченных в 2018 году моряков.

Напомним

Накануне Арбитражный суд приступил к слушаниям в рамках дела Украины против России по задержанию трех украинских военно-морских суден и двадцати четырех членов их экипажей. Выступала российская сторона. Представитель РФ заявил, что по его мнению дело не находится в юрисдикции суда.

Захват суден и начало спора

25 ноября 2018 года Российской Федерацией в Черном море были захвачены 3 украинских военно-морских судна “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” и 24 членов их экипажей.

1 апреля 2019 года Украина уведомила Россию, что она начинает обязательный арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой немедленного назначения временных мер по Украине с целью освобождения ее военно-морских кораблей и 24 военнослужащих, учитывая неотложность ситуации.

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге рассматривал лишь вопрос применения временных мер, учитывая срочность ситуации и необходимости немедленного освобождения наших моряков и военно-морских суден.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву издал Приказ, согласно которому Российская Федерация должна немедленно освободить украинские корабли, а также немедленно освободить задержанных моряков и позволить им вернуться в Украину.

Несмотря на обязательный характер Приказа Международного трибунала по морскому праву, Россия игнорировала его в течение почти 6 месяцев, а суда вернула в нарушение требований настоящего приказа в качестве вещественных доказательств в уголовном процессе.

Первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала по делу о нарушении РФ иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей состоялись 21-22 ноября 2019 года в Гааге в помещении Постоянной третейской палаты.

В течение указанных слушаний были обсуждены временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утвержденные процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

В мае 2020 года Украина подала на рассмотрение суда меморандум по этому делу.

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