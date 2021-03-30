Україна має домовленості та контракти на більш ніж 22 млн вакцин від коронавірусу - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Україна має домовленості та контракти на більш ніж 22 млн вакцин від коронавірусу виробництва різних світових компаній. Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
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“Наша стратегічна мета — це колективний імунітет і щеплення всіх охочих протягом цього календарного року. Ми повинні забезпечити безкоштовний доступ до вакцин всім громадянам, які виявлять бажання щодо вакцинації. Ми зробимо все від нас залежне і захистимо українців від світової пандемії коронавірусу. Для цього ми маємо домовленості та контракти на більш ніж 22 млн вакцин від різних світових виробників”, — сказав Степанов.
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Зі слів міністра, договори укладені з такими компаніями як AstraZeneca, Pfizer, Novovax і Sinovac.
“Ми будемо продовжувати і укладати контракти, в тому числі від інших виробників”, — додав він.
Вакцинація в Україні
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/ AstraZeneca (Covishield).
За даними МОЗ, 14 433 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 212 898 людей, з них отримали 1 дозу — 212 896 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози — 2 особи.