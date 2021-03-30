Україна має домовленості та контракти на більш ніж 22 млн вакцин від коронавірусу - Степанов

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“Наша стратегічна мета — це колективний імунітет і щеплення всіх охочих протягом цього календарного року. Ми повинні забезпечити безкоштовний доступ до вакцин всім громадянам, які виявлять бажання щодо вакцинації. Ми зробимо все від нас залежне і захистимо українців від світової пандемії коронавірусу. Для цього ми маємо домовленості та контракти на більш ніж 22 млн вакцин від різних світових виробників”, — сказав Степанов.

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Зі слів міністра, договори укладені з такими компаніями як AstraZeneca, Pfizer, Novovax і Sinovac.

“Ми будемо продовжувати і укладати контракти, в тому числі від інших виробників”, — додав він.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/ AstraZeneca (Covishield).

За даними МОЗ, 14 433 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 212 898 людей, з них отримали 1 дозу — 212 896 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози — 2 особи.